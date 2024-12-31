Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı kırsal mahallelerde mesaisine ara vermeden devam ediyor.

Denizli’nin yüksek rakımlı ilçelerinden birisi olan Çameli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kaymakamlık tarafından eğitime dün 1 günlüğüne ara verilirken; engelli ve hamile kamu personelinin de 30 Aralık’ta idari izinli sayılacağı belirtilmişti.

Çameli ilçesi genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalarda yaşandı. Kar kalınlığının yer yer 15 -20 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, Çameli Belediyesi ekipleri tarafından her hangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemler alındı.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde kar mesaisine ara vermeden devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Şakar, mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları hızlıca ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor. 14 kişilik karla mücadele ekibi ve 7 iş makinesi, vatandaşların günlük yaşamlarında zorluk yaşamamaları için hazır bekliyor ve etkili bir mücadele sergiliyor.

Beklenen kar yağışı öncesi gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını hatırlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli Belediyesi olarak, halkımızın güvenliği ve rahatı için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.