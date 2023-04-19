Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alan Çameli Belediyesi, birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturarak halkın acil ihtiyaçlarını anında karşılayacak.

Baharın gelmesi ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla Çameli Belediyesi bahar ve bayram temizliği, çadır hizmetleri, camileri temizleniyor. Bozulan yollarda gerekli çalışmalar yapılıyor. Zabıta Ekipleri tarafından pastane, fırın ve marketler, berber ve kuaförlerde gerekli denetimleri yapıyor.

İlçe sakinlerinin ve bayram nedeniyle ilçeye gelecek hemşerilerin sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Cengiz Arslan, “Bölge sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri adına en ufak detayı dahi gözden kaçırmıyoruz. Vatandaşlarımızın bayram süresini daha huzurlu, daha temiz ve daha nezih bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla birimlerimiz gereken tedbirleri aldı. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.