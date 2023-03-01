DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısında, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Çameli Belediye Meclisi’nin Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın Başkanlığında gerçekleştirildi. Çameli Belediyesi Meclisi üyeleri, gündeme geçilmeden önce deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Oturumu açmadan önce konuşan Başkan Arslan, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diledi. Başkan Arslan, tüm Türkiye’ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saygı duruşunun ardından Meclis gündemine gelen maddeler, oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisinin 2023 yılı Nisan ayı toplantısının, 04 Nisan 2023 Salı Günü saat 11.00’de toplanması kararlaştırıldı.