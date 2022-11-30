Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, daha fazla hizmet sunulabilmesi için ilçede ikamet etmesine rağmen adresleri başka il ve ilçelerde olan hemşerilerine çağrı yaptı.

Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, daha fazla hizmet sunulabilmesi için ilçede ikamet etmesine rağmen adresleri başka il ve ilçelerde olan hemşerilerine çağrı yaptı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Bilindiği üzere belediyemizin en büyük gelir kaynağı İller Bankası’ndan aldığı paydır. Bu da şehrimizde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası’ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir. Şehrimizi sizlerin gösterdiği katkılarla daha da modernleştireceğiz. Vatandaşlarımızın ikametgahlarını ilçemize aldırmaları, şehrimiz için büyük önem taşıyor. Alınan her ikametgah, ilçemizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artışına katkı sağlayacaktır. Bu konuda Çameli’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyet ve özeni göstereceğine inanıyorum. İkametgâhlarınızı e-Devlet üzerinden alabilirsiniz” dedi.