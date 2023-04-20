Denizli’nin Çameli ilçesi Emecik Kanyonu, Kibyra Antik Kenti, İmamlar Gediği ve Yaylacık Dağı Paraşüt Pisti gibi gezilmeye değer yerlerin yanı sıra doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Bayram tatilinde misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Denizli il merkezine 112 kilometre uzaklığı bulunan ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi haline gelen tarihi Çameli ilçesi, bayram tatili süresince günübirlik ve konaklamalı yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamayı bekliyor. Coğrafi ve tabiatı bakımından keşfedilmemiş bir ilçe olan Çameli’nde, her an bir gezi rotasında farklı bir hayvan türü ve bitki türlerine rastlamak mümkün. İlçe sınırları içerisinde birçok ziyaretçi ağırlayan Karaman Gölü, Kolak Gölü ve diğer küçük göllerin yanı sıra henüz yeni keşfedilmiş Emecik Kanyonuna mutlaka uğramalı. İlçede konaklayabileceğiniz dört otel bulunmakta. Dört otelde şehir merkezinde yer almakta. Macera severler ve kampçılar çadır kurmak isterlerse, Çameli Taş Konaklar, Paşa Deresi Mesire alanı, Kolak Gölü Mesire Alanı ve gezi rotalarında uygun bulunan noktalara çadırlarını kurarak güzel manzarasını seyredebilir.

Çameli şehir merkezinde yer alan ve yürüme mesafesinde harika bir mesire alanı bulunuyor. Paşa Deresi Parkı’nda yapılan çalışmada, parka oturma ve yürüme alanları, piknik alanları, çocuk oyun alanı, fitnes alanı, su deposu, aydınlatma ve sulama sistemi ve peyzaj düzenlemesi yapılarak İlçeye gelen yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor. Genellikle Çameli’nin yanında çevre ilçe ve köylerden gelenlerin piknik yaptığı İmamlar Gediği denilen mesirelikte Kurban Bayramı süresince ailenize ve arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirebilirsiniz. Çameli Merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki bir alanda sessizliğin, huzurun ve çam ağaçlarının içerisindeki bir yaşam alanıdır adeta. Yörük Oturağı Çameli Ovasına ve Çameli ilçesine kuş bakışı manzarasıyla gelenleri büyülüyor. Hem bisikletçilerin hem de doğaseverlerin en sevdiği rotalardan biri ise ormanın içerisinde bulunuyor. Yani yemyeşil bir serüvenin içerisine doğru pedallama imkanı sunuyor. Sazak Kanyonu muhteşem bir treakking parkuru ve kanyonda bir mağara, 3 adet şelale var. Sazak Kanyonu içerisinde yer alan Sazak Mağarası ise görülmeye değer yerlerden birisidir. Kirazlıyayla ve Sazak Mahalleleri arasında Karabayır Çayı üzerinde bulunan sarkıt ve dikitlerden oluşuyor.