Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (CAMEK) üretilen mobilyalar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (CAMEK) üretilen mobilyalar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

CAMEK’te üretilen mobilyalar ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. CAMEK’te üretilen mobilyaları kendi eliyle ihtiyaç sahibi ailelere teslim eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te büyük bir özenle hazırladığımız mobilyaları ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz” dedi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilen mobilyaların CAMEK’te tasarlanıp üretildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te büyük bir özenle hazırladığımız mobilyaları ilçemizde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Belediyemizin kendi imkanlarıyla hazırladığı el emeği mobilyalarımızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Onların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizler için paha biçilemez” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz”

CAMEK’te verilen kurslarla vatandaşların istihdamına katkı sağlandığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımıza CAMEK’te bulunan atölyelerimizde alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı ve teorik olarak eğitimler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler neticesinde vatandaşlarımız mesleki alanda sertifika sahibi oluyor. Vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz. CAMEK’te farklı mesleki alanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle nitelikli personel yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.