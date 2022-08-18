Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Canik Keşif Kampüsü’nde kullanılacak mobilyalar ve iç dekorasyon ürünleri Canik Meslek Edindirme Kursları’nda (CAMEK) özenle hazırlanıyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Canik Keşif Kampüsü’nde kullanılacak mobilyalar ve iç dekorasyon ürünleri Canik Meslek Edindirme Kursları’nda (CAMEK) özenle hazırlanıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Keşif Kampüsü’nün iç dekorasyonunda kullanılacak tüm ürünlerin ve mobilyaların belediyenin kendi imkânlarıyla üretildiğini söyledi. Canik Keşif Kampüsü’nün tüm iç dizayn ürünlerinin CAMEK’te imal edildiğini belirten Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüzü tüm yapısıyla bir bütün olarak belediyemizin kendi imkânlarıyla yapıyoruz. Canik Keşif Kampüsü’nün iç dekorasyonunda kullanılacak tüm ürünlerin ve mobilyaların tasarımları dâhil olmak üzere üretimlerini CAMEK’te yer alan atölyelerimizde büyük bir özenle hazırlıyoruz. CAMEK’te özel olarak hazırlanan iç dizayn ürünleri ve mobilyaları her ihtiyaca anında cevap verecek donanıma sahip olacak şekilde tasarladık. Yeni nesil modern tasarım anlayışı ile yapımlarını tamamladığımız ürünler ve mobilyalar ile keşif kampüsümüze şık bir görünüm kazandırmış olacağız” dedi.

“Yapım çalışmalarımızı tamamlıyoruz”

Canik Keşif Kampüsü’nün TEKNOFEST KARADENİZ finalinde hizmete gireceğini açıklayan Sandıkçı, “Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek Canik Keşif Kampüsümüzün yapım çalışmalarını adım adım tamamlıyoruz. Keşif Kampüsümüzün içerisinde yer alan atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarında çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. TEKNOFEST’te ilçemizde hizmete sunacağımız Canik Keşif Kampüsü’nde geleceğin bilim insanları yetişecek” diye konuştu.