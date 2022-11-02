Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te kursiyerlerimiz tarafından uygulama eğitimleri çerçevesinde büyük bir özenle hazırlanan mobilyaları ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te kursiyerlerimiz tarafından uygulama eğitimleri çerçevesinde büyük bir özenle hazırlanan mobilyaları ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz” dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nı (CAMEK) ziyaret ederek atölyelerde devam eden çalışmaları inceledi.

“Vatandaşlarımız meslek sahibi oluyorlar”

Vatandaşların CAMEK’te aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te vatandaşlarımıza farklı mesleki alanlarda sertifikalı eğitimler vermeyi sürdürüyoruz. CAMEK’te özel olarak oluşturduğumuz derslikler ve atölyelerde vatandaşlarımız alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim alıyorlar. Eğitimlerini tamamlayan vatandaşlarımız aldıkları sertifikalarla meslek sahibi oluyor. Kurslarımızda nitelikli bireyler yetiştiriyor, istihdama katkı sağlıyoruz” dedi.

“CAMEK gönüllere dokunuyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CAMEK’te kursiyerler tarafından üretilen mobilyaların ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti. Başkan Sandıkçı, “CAMEK’te kursiyerlerimiz tarafından uygulama eğitimleri çerçevesinde büyük bir özenle hazırlanan mobilyaları ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Kursiyerlerimiz CAMEK’te ürettikleri mobilyalarla gönüllere dokunuyor. Ekiplerimiz tarafından saha taraması yapılarak tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimizin gerekli ihtiyaçlarını tespit ederek kendilerine ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen CAMEK bünyesinde vatandaşlara Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Mobilya Tasarım Kursu, CNC Operatörü Kursu, Mobilya Döşeme Kesim Kursu, Mobilya Döşeme Dikim Kursu olmak üzere dört farklı alanda eğitim veriliyor.