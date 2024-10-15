Afyonkarahisar’da yol verme tartışmasından çıkan kavgada bir sürücüyü otomobilin camından dışarıya çıkararak darp eden 3 kişi polisin başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alınırken, kavganın sinyal vermeden dönüş yapılması meselesinden çıktığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü yol verme meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şahısları yaptıkları takip sonrası yakaladı.

Kavganın nedeni akıllara durgunluk verdi

Camdan dışarı çıkardıkları otomobil sürücüsü S.B’yi (27), sinyal vermediği ve hatalı şerit değiştirdiği iddiasıyla darbettikleri belirlenen B.K. (43), B.K. (19) ve İ.K. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, uyarmak için gittikleri otomobil sürücüsü S.B’nin kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine sürücüyü darbettikerini söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.