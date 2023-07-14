Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde belediye tarafından işletmesi yapılan Hüdai Kaplıcasının çamaşırhanesinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Hüdai Kaplıcalarında gece geç saatlerde elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edilen yangın çıktı. Yangını fark eden personel itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çamaşırhanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından çamaşırhanede temizlik çalışması başlatıldı.