Mersin’in Tarsus ilçesinde çamaşır makinesinden kaynaklı çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.B.’nin yaşadığı müstakil evde ilk belirlemelere göre çamaşır makinesinin şase yapması nedeniyle yangın çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olay sırasında dumanı fark eden ev sakinleri durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın maddi hasara neden oldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.