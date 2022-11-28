Aydın’ın Efeler ilçesinde çamaşır makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde çamaşır makinesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın 5. katındaki dairede çamaşır makinesi arızası sebebiyle yoğun dumanlar yükseldi. Evin banyo bölümünden gelen dumanları fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.