Niğde’nin Çamardı ilçesinde İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı İlçe Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Gökçayır başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Amiri Komiser Mücahit Uğur ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz katıldı. Yapılan toplantıda, ilçenin genel güvenlik durumu ele alınırken halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için gereken önlemler değerlendirildi.

Kaymakam Hasan İnanç Gökçayır, emniyet ve jandarma teşkilatlarının ilçe halkının huzur ve güvenliğini sağlamak yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ederek tüm önlemlerin titizlikle uygulanacağını kaydetti.