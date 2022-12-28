Afyonkarahisar’da okulun penceresine çarparak travma geçiren atmaca, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerekli destek tedaviyi sağlandıktan sonra doğaya salındı.

Afyonkarahisar’da okulun penceresine çarparak travma geçiren atmaca, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerekli destek tedaviyi sağlandıktan sonra doğaya salındı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir ortaokulun camına çarparak yere düşen atmaca, öğrencilerin ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, bitkin düşen atmacayı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM)’e teslim etti. Burada gerekli destek tedavisi sağlanan atmaca merkez yetkilileri tarafından doğaya geri salındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, atmacanın son durumun iyi olduğunu bilgisini vererek şöyle konuştu:

“Dün öğlen saatlerinde İhsaniye’de bir okulun bahçesinde cama çarparak bitkin düşen atmaca kuşu ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parkalar 5. Bölge Müdürlüğü yetkileri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri tarafından teslim alınan atmaca kuşu bize getirildi. Kuş geldiğinde cama çarpmaya bağlı travması vardı. Gerekli tedavilerinin ardından kuş bugün oldukça iyi durumdaydı ve artık biran önce doğaya dönmesi gerekiyordu. Biz de yeniden kuşu doğasıyla buluşturduk. Dileriz yolu açık olur.”