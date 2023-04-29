Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, ’Türkiye, Türkiye’den büyüktür’ denilen bir dönemin yaşadığını kaydederek, “Latin Amerika’sından, Meksika’ya, Hindistan’a, Asya ve Afrika’da yeryüzünde bayrağımızı dikmediğimiz yer kalmadı. Bugün 14 bin kilometre ötede şehitliklerimiz var. Kültürel değerlerimizi, tarihimizi, geçmişimizi küçümseyen hafife alan bir yaklaşımdan, çok büyük bir atılım yapan Türkiye’ye geldik” dedi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan Hamamönü Camii Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam’ın katılımı ile düzenlenen törenle ibadete açıldı. İlçenin en eski ikinci camisi olduğu bilinen ve yapım tarihi Germiyanoğulları’na dayanan Sandıklı Hamamönü Camii’nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tamamlandı. Eser, Kültür ve Çam’ın katılımlarıyla kılınan cuma namazı sonrası açıldı.

“Yeryüzünde bayrağımızı dikmediğimiz yer kalmadı”

Çam açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkılması noktasındaki atılımları ile adeta bayrak dikilmeyen yerin kalmadığını ifade etti. Çam, “Türkiye, Türkiye’den büyüktür denilen bir dönemi yaşadık. Latin Amerika’sından, Meksika’ya, Hindistan’a, Asya ve Afrika’da yeryüzünde bayrağımızı dikmediğimiz yer kalmadı. Bugün 14 bin kilometre ötede şehitliklerimiz var. Buradan giden Anadolu evlatlarının gittiği yerlerde şehit olduğu alanlarda şehitlikleri var. Kültürel değerlerimizi, tarihimizi, geçmişimizi küçümseyen hafife alan bir yaklaşımdan, çok büyük bir atılım yapan Türkiye’ye geldik. Dün itibarıyla Kerkük’teki Türkmen liderler 3 milyon Türkmen halkının sesini bütün dünyaya duyuran Türkiye’nin sesinin artarak devam etmesini istiyor. Şu an açılışını yaptığımız cami küçük olabilir ama, Balkanlardan, Afrika’dan, Asya’ya bir mesaj götürüyor. Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan gelecek nesillere güzel eserler bırakabilmek” dedi.

Konuşmaların ardından Hamamönü Camii ve cami yanında bulunan müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Çam’ın yanı sıra Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daire amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.