SAMSUN (İHA) – Samsun’da hastanede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle cam üfleme etkinliği düzenlendi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Cam Üfleme Sanatçısı Harun Veysel Gümüş’ün katılımıyla düzenlediği etkinlik ile kutladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş’ün hastane lobisinde oksijen ve LPG ile çalışan şalama ocağında ısıttığı boru ve çubuk camları, şekillendirerek sanat eseri haline getirmesi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Hastane olarak kadınların her zaman yanında olduklarını dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, "Düzenlediğimiz etkinlikler ve özel kadın sağlığına yönelik ayrıcalıklı çalışmalarla sadece bir gün olarak değil her zaman kadınların yanındayız. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı olan kadınların, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın bu vesileyle de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum." dedi.

Lobide gerçekleşen ve büyük bir ilginin olduğu etkinliğe ayrıca, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Büyük Anadolu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alparslan Tuhta, Meydan Hastanesi Şubesi Başhekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, doktorlar, idari personel, sağlık çalışanları, hasta yakınları ve vatandaşlar katıldı.