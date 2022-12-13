Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, NEVÜ’de ’DOKU’NUŞ’ konulu sanatsal cam sergisi açtı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, NEVÜ’de ’DOKU’NUŞ’ konulu sanatsal cam sergisi açtı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Sanat Koleksiyonu ve Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına; Avanos Kaymakamı Olgun Öner, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik,Avanoslu çanak ve çömlek ustaları, Bahçeşehir Koleji Anaokulu Müdür Yardımcısı Ezgi Kadıoğlu, öğretmen ve 6. sınıf öğrencileri, üniversitenin akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan ve üniversite bünyesinde yer alan Sanat Koleksiyonu ve Galerisi olarak bu yıl 12 etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi Müdürü Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik, NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi’nin sanat eseri bağışlarıyla her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi. Doç. Dr. Savaş Kurtuluş Çevik ayrıca birçok üniversitenin de NEVÜ’yü örnek alarak bünyelerinde Sanat Koleksiyonu ve Galerisi açmaya başladıklarını sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla 2022 yılının ‘Uluslararası Cam Yılı’ olarak kabul edilmesiyle ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde cam alanında sanatsal etkinlikler gerçekleştirildiğini söyleyen Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, kendisinin de sergide yer alan eserlerinin tamamını atık camlardan oluşturduğunu aktardı. Camın soğukken istenilen tasarımda kesilerek ve özel cam fırınında 850-900 derece aralığında pişirilerek yapılan füzyon tekniğiyle eserlerini ortaya koyduğunu söyleyen Aytepe Serinsu, cam yılının son ayında cam sergisini açtığını söyledi. Aytepe Serinsu; “Bu sergimin en önemli özelliği ise sergide kullandığım tüm camların atık olmasıdır. Diğer taraftan, günümüzde halen güncelliğini koruyan geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramını, sanatsal bir bakış açısıyla sanatseverlere sundum. Sergide 33 farklı cam çalışmam yer almaktadır. Bu vesileyle her daim bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimi olmak üzere siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Sanat Eserleri Bizim Kalıcı Hazinelerimizdir"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak eğitim ve akademik çalışmalarla birlikte sanata büyük önem verdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ise, “Üniversiteler malum olduğunuz üzere öğrencilere eğitim veren ve akademik çalışmalar yürütülen kurumlardır. Ama esas kalıcı olan insanların estetik olarak entelektüel boyutuyla gelişimlerine büyük katkılar sağlayan ve hayata farklı perspektiflerde bakmasını sağlayan sanat eserleridir ve bu eserler bizim kalıcı hazinelerimizdir. Dolasıyla Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak bu anlamda Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin sanatsal alanda ortaya çıkardıkları her bir sanatsal eser ve üretimleri de bizleri her daim gururlandırıyor. Çünkü sanatın bir milletin hayatındaki en önemli değer olduğu bilinciyle siz değerli öğrencilerimizi de alanında kariyer yapmış, kendini sanat ve diğer alanlarda yetişmiş birer bireyler olarak yetiştirmek bizlerin en önemli amacı. Üniversitemiz Sanat Koleksiyonu ve Galerisi’nde yer alan tüm eserlerimizin de sizlerin kariyer ve sanat hayatınıza bakış açışından önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle açılışını gerçekleştireceğimiz sergide bir birinden değerli sanatsal çalışmaları bulunan Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu hocamızı şahsım ve üniversitem adına bir kez daha tebrik ediyor ve serginin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Aktekin daha sonra katılımcılar eşliğinde sergiyi gezerek sergide yer alan eserler hakkında Doç. Dr. Betül Aytepe’den bilgi aldı. Sergi 22 Aralık 2022 tarihine kadar NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan Sanat Koleksiyonu ve Galerisi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.