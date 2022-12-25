Antalya’nın Kemer ilçesinde "Üreten Ev Hanımları" etkinlikleri bünyesinde cam sanatı standı açan Ataer Yılmaz, alana gelenlerin büyük beğenisini kazandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde "Üreten Ev Hanımları" etkinlikleri bünyesinde cam sanatı standı açan Ataer Yılmaz, alana gelenlerin büyük beğenisini kazandı.

Emekli olduktan sonra cam sanatına merak sardığını ve 8 yıldır devam ettiğini söyleyen Ateer Yılmaz , cam sanatını tam anlamıyla yapabilmek için çeşitli hocalardan dersler aldığını ve internetten cam sanatı videoları izlediğini söyledi.Yılmaz, “Bu işte kendimi geliştirmek için çaba gösterdim. Evimdeki atölyemde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Yaptığım ürünleri tasarım pazarlarında pazarlayarak ekonomime katkı sağlıyorum.” dedi.

Etkinlik çerçevesinde kurulan stantları gezen Başkan Topaloğlu, “Belediyemiz destekleriyle yapılan etkinlik oldukça güzel geçti. Etkinliğe gelenler çeşitli eğlenceler ve dans gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Özellikle bugün yapılan cam sanatı büyük ilgi gördü. Çocuklar ve yetişkinler yapılan el sanatını ilgiyle izledi ” diye konuştu.