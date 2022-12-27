Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde komşusuyla tartışırken cam parçasıyla bacağından yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde komşusuyla tartışırken cam parçasıyla bacağından yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre ilçede emlakçılık yapan H.G. (29) ile D.A. (42) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken kırılan cam parçaları H.G.’nin yaralanmasına yol açtı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan H.G., bilinç kaybı yaşaması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ev yapımı alkol ve uyuşturucu kullandığı da iddia edilen H.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası D.A. gözaltına alınırken, H.G.’nin kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.