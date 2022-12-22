DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği A’dan Z’ye Mimarlık etkinliğinde konuşan Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam, öğrencilere proje çizmenin yeterli olmayacağını, çizilen projenin insanları ilgilendiren bir de hikayesi olması gerektiğini söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği A’dan Z’ye Mimarlık etkinliğinde konuşan Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam, öğrencilere proje çizmenin yeterli olmayacağını, çizilen projenin insanları ilgilendiren bir de hikayesi olması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği “A’dan Z’ye Mimarlık” başlıklı etkinlikte Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Emrah Ömer Çam, firmaların bir yere ya da bir şehre bağlı kalmadan uygun bir dizüstü bilgisayarla her yerde ve dünyanın her yerine hizmet sunabileceğini vurgulayarak, öğrencilerin de kendilerini dünya standartlarına göre yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Mimarlıkta mesleki yeterliliğin yanı sıra sunumun da çok önemli olduğunu söyleyen Çam, etkili bir sunum için son teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.

“Yapılan Projelerin Bir Hikayesi Olmalı”

Bir mimarın yönetmeliği de çok iyi bilmesi gerektiği bilgisini paylaşan Emrah Ömer Çam, yapılan çizimlerin ve projelerin yönetmeliklere aykırı olmaması gerektiğini vurguladı. Sektörde bilinirliliğin artması için marka olunması gerektiğinin altını çizen Çam, proje çizmenin yeterli olmayacağını, çizilen projenin insanları ilgilendiren bir de hikayesi olması gerektiğini söyledi. Proje oluşturulurken toplumun değerlerine de dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunan Emrah Ömer Çam, toplum üzerinde yanlış algı oluşturacak projelerin başarılı olmayacağını dile getirdi.

Program soru cevap bölümü ile son buldu.