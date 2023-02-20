Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan fiziksel engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayalini, Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan fiziksel engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayalini, Almanya’da yaşayan gurbetçi gerçekleştirdi.

Silopi ilçesinde yaşayan engelli Mustafa Kara’nın akülü tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu. Hayırseverliği ve dezavantajlı bireylere yaptığı yardımları ile tanınan Semire Azizoğlu, hayırseverin bağışladığı akülü tekerlekli sandalyeyi engelli gence evinde teslim etti.

Cam kemik hastalığı, cam bebek hastalığı ya da kırılgan kemik hastalığı olarak bilinen kemiklerin belirli bir travma ya da yaralanma olmadan kırılmasına neden olan kalıtsal bir hastalığı olan 12 yaşındaki Kara’ya, Almanya’da yaşayıp ismini vermek istemeyen hayırsever aile destek verdi.

Semire Azizoğlu, aileyi ziyaretinde Mustafa ile ailesinin mutluluğunun her şeye değer olduğunu söyledi.

Dezavantajlı bireyler ile cam kemik hastası Mustafa’nın her zaman yanında olduklarını belirten Azizoğlu, "Almanya’daki hayırseverimiz ile engelli kardeşlerimize desteklerini hiç esirgemeyen tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu değerli destekçilerimiz sayesinde 2022 yılında yaklaşık 50 adet tekerlekli sandalye teslim ederek kardeşlerimizin sevinmesine vesile olduk. Şimdi de Mustafa kardeşimizin akülü tekerlekli sandalyesini teslim ederek dışarıda tek başına gezebilme sevincine ortak olduk" dedi.

Çocuğunu sevindirdikleri için canıgönülden teşekkür ettiklerini dile getiren Mustafa’nın annesi Emine Kara, "Çocuğumun sevinmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun" diyerek duygularını ifade etti.