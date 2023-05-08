Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali anlamlı bir etkinlikle sona erdi. Bienale katılan cam sanatçılarının kıran kırana müzayede ile satılan 80 parça el emeği göz nuru eserlerinden elde edilen 221 bin TL depremzedeler için bağışlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde 4 gün süren ve bu yıl teması “Elim Sende” olarak belirlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali anlamlı bir etkinlikle sona erdi. Bienalin final gecesinde, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere cam sanatçılarının 80 parçadan oluşan el emeği göz nuru eserleri için müzayede düzenlendi.

Depremzedelere bağışlanmak üzere 221 bin TL toplandı

Konuşmanın ardından müzayedeye geçildi. Mehmet Akif Yılmaztürk’ün yönettiği müzayedede eserler ve sanatçıları tek tek tanıtılarak konuklara gösterildi. Kıran kırana geçen 52 cam sanatçısının 80 eserinin yer aldığı müzayede yoğun ilgi gördü. Tüm eserlerin kısa sürede alıcı bulduğu açık artırmada depremzedelere bağışlanmak üzere 221 bin TL toplandı. Bağışçıların, afetzedelere yönelik yardım yapan kurum ve kuruluşların hesabına yatırdıkları miktarın dekontunu gösterip eserlerini alacağı belirtildi.

100. yılında 100 sanatçı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 gün süren Türkiye’nin ilk ve tek cam bienalinin çok anlamlı bir etkinlikle tamamladıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için afetin yaşandığı ilk günden itibaren seferber olduğunu, bu süreçte tüm hemşehrilerinin de elinden gelen desteği verdiğini anlatan Başkan Osman Zolan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 12 ülkeden 100 sanatçı ile cam bienalimizi yaptık” dedi.