Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında bulunan ve 4 mevsim farklı güzelliklere sahip 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına büründü. Eşsiz manzara eşliğinde yolculuk fırsatı sunan ve renk cümbüşünün oluştuğu bölge havadan da görüntülendi.

4 mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlarda büyüleyici sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimle birlikte sarı, yeşil ve kızılın tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı da sunuyor. Sonbaharla birlikte yeşilden sarıya ve kahverengiden kırmızıya dönen tonları ile ziyaretçilerini hayran bırakan alan havadan da görüntülendi.

“Güzel yolculuğun tadını çıkartıyoruz”

Sonbaharın getirdiği güzellik arasında yolculuk yapan Fuat Almak, “Çam Dağı bölgesinden geçiyoruz, doğanın güzelliklerini görerek yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası çok güzel, huzur bulduk. Doğanın zaten her rengi ayrı bir güzel. Şimdi sonbahar ayındayız, yapraklar dökülmüş yola, her taraf sarı. Her mevsimin farklı bir güzelliği var. Biz de böyle güzel bir yolculuğun tadını çıkartıyoruz. Sonbaharı yaşayarak yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi.