Türkiye’nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Denizli Cam Bienali 7. kez kapılarını açtı. Bu yıl bienalin “Elim Sende” teması ile depremzede vatandaşlar ile öğrencilere katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Osman Zolan, iki yıl önce ilk kez yapılan cam defilesinin yine muhteşem olacağını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karma Tasarım Atölyesi’nden Ömür Duruerk, 2011 yılında başlayan bienalin 12 yaşında olduğunu belirterek, "Denizli Cam Bienali 12 yıldır hiç aksatmadan Türkiye’de gerçekleşen tek cam bienalidir. Bugün bienalimize 12 farklı ülkeden cam sanatçıları katılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 sanatçıyı ağırlıyoruz" dedi. Program hakkında detaylı bilgi veren Duruerk, "Tüm sanatseverleri bu özel etkinliğe bekliyoruz" diye konuştu.

Kültür ve sanatın şehri Denizli

Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli’de yaşayan herkesin daha mutlu olması için çalıştıklarını ve geçmişe dönüp baktıklarında birçok güzel işin altına imza attıklarını kaydetti. İnsanların mutlu olması için kültür ve sanat alanında birçok faaliyete devam ettiklerini anlatan Başkan Zolan, “Cam Bienali uluslar arası boyutta ayrı bir yere sahip. Cam hayatın vazgeçilmezidir, şeffaftır, sağlıklıdır. Sanatçının eline geçtiğinde cama şekil vermek ayrı bir güzelliktir. Denizli’mizde camla ilgili ticari ve sanat anlamda çalışmalar var. Bienalimizin ayrı bir katkısı var diye düşünüyorum "dedi. Denizli Cam Bienali’nin temasının “Elim Sende” olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere katkı sağlamak için yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Zolan, "Burada yapılacak açık artırma ile depremzede kardeşlerimize ve öğrencilerimize destek anlamında bir etkinliğimiz olacak. Herkesin kendi gücü oranında katkı sağlamasını ve buradan elde edilecek gelirin depremzede kardeşlerimize ve öğrencilere gideceğinin bilinmesini arzu ediyorum” dedi.

Cam defilesi muhteşem olacak

Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki yıl önceki bienalde yapılan cam defilesi hem şehrimizde, hem de ülkemizde büyük ilgi görmüştü. Bu sene de aynı şekilde cam defilesi yapılacak ve yine muhteşem olacak" dedi. Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyete yakışır böyle bir sanat etkinliği yapmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Zolan, "Katılım sağlayan, emek veren herkese, bu işi fikir anlamında başlatan Sayın Bakanımıza, koordine eden Karma Tasarım Atölyesi’nden Ömür ve Fatih Duruerk çiftine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Hep bir olalım, güzellikler ortaya çıksın. Ülkemiz ve dünyamız daha güzele gitsin. Bienalimiz hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bienal 7 Mayıs’a kadar misafirlerini bekliyor

Konuşmaların ardından Başkan Zolan, ömrünü cam sanatına adamış Cam Ocağı Vakfı Başkanı Yılmaz Yalçınkaya’ya onur ödülü ile kısa süre önce vefat eden Denizlili cam ustası Mustafa Kural’ın annesi Havvana Kural’a sanatçının anısına ödül verdi. Protokol daha sonra bienal çerçevesinde davetlilerin beğenisine sunulan Cam Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olacak. 7 Mayıs’a kadar davetliler bienalde cam defilesi ve müzayedeye katılabileceği gibi sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra, kendi cam boncuklarını yapabilecek ve ‘kendi bardağını tasarla’ aktivitelerine de katılabilecek. Canlı müzik eşliğinde yapılacak cam defilesi 6 Mayıs saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.