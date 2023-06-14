Isparta’da düştüğü cam balkondan bir türlü çıkamayan güvercin, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye tarafından kurtarıldı.

Isparta’da merkeze bağlı Çünür Mahallesi 245 Cadde’de bulunan bir binanın ikinci katındaki cam balkona bir kuşun düştüğü ve çırpınmasına rağmen kurtulamadığı fark edildi. Çevredeki vatandaşlar cam balkonda sıkışan güvercini 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri balkona ulaştı. Ekipler dar olan cam balkonda sıkışan güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercin tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.