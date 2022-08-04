Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde temel geçim kaynağı haline gelen Çaltı sarımsağı, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde temel geçim kaynağı haline gelen Çaltı sarımsağı, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Çaltı’da yıllardır ata tohumları kullanılarak yetiştirilen ve köyün temel geçim kaynaklarından biri haline gelen sarımsak aroması ve tadıyla ön plana çıkarken, bu özelliği tescillenmesini sağladı. Köyde üretilen sarımsak için Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan başvuru sonrasında Çaltı sarımsağı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. ’Gelendost Çaltı sarımsağı’ olarak tescillenen sarımsaklar artık bu marka ismiyle tüketiciye sunulacak.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Çaltı köyüne gerçekleştirdiği ziyarette tescil belgesini köy muhtarı Ramazan Çetinkaya’ya verdi. Vali Baruş, 2020 yılında yapılan müracaat sonrasında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’nin alındığını belirterek, “Çaltı sarımsağı köyümüz için önemli bir ürün. Çünkü geleneksel olarak çok uzun yıllardır üretilen bir tarım ürünü. Özellikle kokusu, tadı ve yoğun aroması ile tercih edilen sarımsak türü. Bu belgenin alınması köyümüzde üretilen sarımsağın pazarlanması açısından da bir avantaja dönüşebilir. Tabii bunu iyi kullanmamız lazım, yani buradan ürün çıkışı yaptığımız zaman sarımsağın üzerinde Çaltı sarımsağı damgasını, sertifikasını kullanmamız gerekiyor. Coğrafi işaretin alınması, bir ürünün yetiştiği bölgenin damgasını taşıması çok önemli. Umarım Çaltı sarımsağı hak ettiği değeri bu belge sayesinde daha iyi bir şekilde bulur ve çiftçimiz, köylümüz de alın terinin karşılığını alır. Sarımsağımızın diğer bir özelliği de ata tohumundan üretilmesi. Doğal bir ürün, doğal olması da bize bir avantaj sağlıyor. Coğrafi işaretle birlikte Çaltı sarımsağının Türkiye’nin değişik yörelerine ulaşarak hak ettiği değeri bulacağını düşünüyorum. Üretim yapan tüm çiftçilerimizin eline sağlık diyorum. Belgeniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.