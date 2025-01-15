Denizli’nin Çal ilçesinde “Kütüphanem Renkleniyor” projesi kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi, öğrencilerin el emeğiyle yenilendi ve renkli bir görünüme kavuştu.

Çal Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü "Kütüphanem Renkleniyor” projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İlçe Halk Kütüphanesi’nde bulunan eski kitaplıklar, Çal Cumhuriyet Ortaokulu ve Gazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla yeniden boyanarak renkli bir görünüme kavuşturuldu.

Etkinliğe Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirip yenilikçi fikirlerini kütüphane raflarına yansıttı hem de kütüphanenin estetik görünümüne katkıda bulundu.

Kaymakam Hatice Gamze Kuran, öğrencilerin emekleriyle kütüphanenin daha sıcak ve ilgi çekici bir hale geldiğini ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin hem çocukların sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de kütüphanelerin kullanımını teşvik ettiğini vurguladı.