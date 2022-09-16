Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki Değişim Koleji’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, okulda engelli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Aykut Bilmez’e (35) uzun süre ulaşamayan eşi, Bilmez’in sağlık durumundan şüphelenerek durumu okul yetkililerine bildirdi. Bilmez’in eşinden gelen telefon üzerine okul içerisinde arama yapan güvenlik görevlisi Bilmez’i okulun temizlik malzemelerinin bulunduğu depoda yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bilmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığının bulunduğu bilgisine ulaşılan Bilmez’in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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