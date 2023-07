Mersin Mezitli Belediyesi santralinde görev yapan görme engelli Samet Hatip, görenlerin takdirini topluyor. Çalışmayı çok seven Hatip, "Mezitli Belediyesi de benim ailemin bir parçası. Burada olmaktan son derece mutluyum"dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından kente kazandırılan hizmet binası engelli vatandaşlar kadar çalışanlar için de geniş imkanlar sunuyor. Engelli çalışanlar belediyenin tüm bölümlerine rahatlıkla ulaşabiliyor. Yaklaşık 15 yıldır Mezitli Belediyesinde görev yapan doğuştan görme engelli Samet Hatip de bunlardan birisi. Her gün babasıyla gelerek Mezitli Belediyesi santral biriminde görevine devam eden Hatip, kimseden yardım almadan işini yapabilmenin de mutluluğunu yaşıyor.

2009 yılından bu yana çalışarak parasının kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samet Hatip, “Yüzde yüz görme engelliyim. Benim işim santral. Belediyenin tüm iç ve dış iletişimini ben sağlıyorum. İşimi de layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. Elimden geldiği kadar normal bir insan gibi işimi yapmaya özen gösteriyorum. Bütün zorluklara rağmen hayattaki inancımı ve azmimi kaybetmedim. İşe gelip gidiyorum ama eğlenmemi de ihmal etmiyorum. Sinema ve tiyatroyu seviyorum. Yaşamımı dolu dolu sürdürmeye çalışıyorum. Gezmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla pikniğe gitmeyi seviyorum” şeklinde konuştu.

Sesleri ve telefon numaralarını kafasında tutabildiğini ifade eden Hatip, “Okulu bitirdikten sonra aileme kendi hayatımı kazanmak istediğimi ifade ettim. Annemle birlikte İş-Kur’a gittik. Oradan bana Mezitli Belediyesinde kontenjan olduğunu belirterek görevlendirdiler. Çok hızlı gelişti ve 2009 yılından bu yana görevimi yapmaya çalışıyorum. İnsanlarla konuşarak rahatlatabiliyorum. Çok zorlu insanlarla bile 20 saniye sonra rahat sohbet edebilir hale geliyoruz” diye konuştu.

Bugünlere gelmesinden ailesinin büyük hakları olduğunu belirten Hatip, “Ailem en büyük destekçim. Küçük şeylerden mutlu olan birisiyim. Motivasyonum düşerse hemen ailem beni destekler. İşimi severek yapıyorum. İçimde bir aşk var. Aşk olmazsa başarılı olamazsınız. Seslerden analiz yapmayı öğreniyorsunuz. Bir süre sonra da yaptığım analizlerin doğru olduğunu fark edince daha çok mutlu oluyorum. Mezitli Belediyesi de benim ailemin bir parçası. Burada olmaktan son derece mutluyum. Her zaman beni evlatları kardeşleri gibi gördüler. Onların mutluluğu benim de mutluluğum. Tekrar dünyaya gelsem yine Mezitli Belediyesinde çalışmayı tercih ederdim” ifadelerini kullandı.