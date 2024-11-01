Burdur’un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaatta zemin boşluğuna düşüp yaralanan işçi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2734 Sokak’ta bulunan inşaatta çalışan işçi Abdullah Erbil (36), dengesini kaybederek ikinci kattan asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında düştüğü boşluktan çıkarılan yaralı işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.