Olay, dün Çatalzeytin ilçesine bağlı Yenibeyler köyü Güneysökü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Nebahat Öveç (76) çalışmak için tarlaya gitti. Nebahat Öveç’in köpeğinin tarladan köye yalnız dönmesinden şüphelenen komşuları, gittikleri tarlada Öveç’in tarlada cansız bedenini buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Nebahat Öveç’in cenazesi, Çatalzeytin Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. 5 çocuk annesi Öveç’in cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çatalzeytin’in Yenibeyler köyünde toprağa verilecek.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki kadının, çalışmak için gittiği tarlada cansız bedeni bulundu.

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