Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, memleketi Bayburt’ta coşkuyla karşılandı.

Bayburt Valiliği önünde davul-zurna eşliğinde oynanan barlar ile karşılanan Bakan Bilgin, Valilik önünde toplanan kalabalığa seslendi. Memleketi Bayburt’ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Bilgin, “Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir. Buralar yapılacak yatırımlar, buralara getirilecek hizmetlerdir. En uzaktaki dağ köyünden en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı. Kalanları da tamamlayacağız inşallah” dedi.

Bakan Vedat Bilgin konuşmasına şu şekilde devam etti: “Sevgili hemşehrilerim sizlerle buluşmanın sevinciyle doluyum. Gösterdiğiniz alakaya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biliyorsunuz Bayburt Türkiye’nin en küçük ili diye tanımlanıyor ama gönlümüzde Bayburt Türkiye’nin en büyük şehridir. Bayburt Gümüşhane ayrımımız yok. Biz bu topraklarda aynı kültürle aynı duygularla aynı tarihle, bilinçle, inançla yoğrulmuş insanlarız. Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir. Buralar yapılacak yatırımlar, buralara getirilecek hizmetlerdir. En uzaktaki dağ köyünden en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı. Kalanları da tamamlayacağız inşallah. Bizim gönlümüzde Bayburt çok büyüktür. Gönlümüzde, düşüncelerimizde planlarımızda Bayburt’a ve bölgeye yapılacak hizmetlerin hududu yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha büyük hizmetlerin açılışını yapmayı Allah nasip edecek inşallah. Valimize, Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza vatandaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bayburt’un her köşesine devletin eli, imkânı uzanacaktır. Devletimiz büyük bir devlettir. Türkiye’nin her yerine uzandığı gibi Bayburt’a da uzanacaktır. Bayburt’a daha fazlasını yapmak inşallah bizlere nasip olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bölgeden milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı karşılamanın ardından Bakan Bilgin, Valilik makamına geçti. Ardından Bilgin, Bayburt Belediyesini ziyaret etti. Şeref Defterini imzalayan Bakan Bilgin’e ziyaretin anısına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından radyo hediye edildi. Başkan Pekmezci, Bayburt türküsü dinlettiği radyo ile ilgili Bakan Bilgin’e "Sıla-i rahim yapmakta fayda var. Olmazsa bu radyo size Bayburt’u hatırlatır diye takdim ediyorum" dedi.

Buradan Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası’na geçen Bakan Bilgin, fabrikadaki çalışmaları ve üretilen ürünleri inceledi. Bakan Bilgin, turşu suyundan tadarak, istihdama yönelik yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Bakan Bilgin, daha sonra ise yakın zamanda açılacak olan Bayburt Belediyesi Kavurma ve Sucuk Fabrikası’nı gezdi.

Bakan Bilgin’in Bayburt programı AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ziyaretleri, Alo 171 ziyareti ve STK buluşması ile devam edecek.