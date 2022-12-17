Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakan Bilgin’in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada kentle ilgili brifing sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Bilgin ziyarette yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey Erzurum’a çok şey kattı. 1970’lerde şehrin tarihi mekânları apartmanların ardında saklıydı. Başkanımızın etkili kentsel dönüşüm projeleriyle tarih Erzurum’da gün yüzüne çıktı. Kentsel dönüşümde tarihi silüeti ortaya çıkarmak çok zordur. Başkanımızı kutluyorum. Şehrin tarihi dokusu projelerle ortaya çıkmış. Erzurum’a her geldiğimizde kentin değiştiğini ve geliştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Başkanımızı ve ekibi kutluyorum, takdir ediyorum” dedi.

Bakan Bilgin’in ziyareti hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.