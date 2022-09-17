Kırşehir’de 35.’si düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin kapanış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin dünyada barış kuran ülke konumunda olduğunu söyledi.

Kırşehir’de 35.’si düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin kapanış programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin dünyada barış kuran ülke konumunda olduğunu söyledi.

Kırşehir’e kutlamalar içinde gelen Bakan Bilgin, Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törenle karşılandı. Tören sonrası Kırşehir Valiliği şeref defterini imzalayan Bakan Vedat Bilgin, Rusya ve Ukrayna savaşı meselesiyle tahıl sorunu ortaya çıktığını ve bu sorunun çözümünde Türkiye’nin büyük rol oynadığını belirtti. Bakan Bilgin, "Tahıl meselesi savaş nedeniyle ortaya çıktı. Tahıl sorununu çözen ise Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifi ile bu sorun çözüldü. Avrupa için kış mevsimi yanı sıra açlık tehlikesi büyük bir tehdit. Tarih farklı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada rolünü devam ettirdiğini aktaran Bakan Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye’de, Libya’da, Kafkaslarda barışı Türkiye kurmaya çalışıyor. Türkiye böyle aktif konumda."