Zonguldak’ta vatandaşlar tarafinda tercih edilen Orta Kapuz ve Tersane plajları çalışma nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapımı devam üst geçit çalışması nedeniyle vatandaşların can güvenliği nedeniyle Orta Kapuz ve Tersane bölgesinde yarından itibaren geçici olarak kapatıldı. Zonguldak Belediyesi tarafından duyuruda, "TCDD tarafından Orta Kapuz ve Tersane güzergahında devam eden üst geçit çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi ve çalışmaların sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla 8 Ağustos Salı gününden itibaren (yarın) Orta Kapuz ve Tersane sahililerine girişler geçici olarak kapatılacaktır.

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.