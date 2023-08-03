Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Gürcistan Konsey Başkanı Osman Çalışkan, “Şu anda Eylül ayının sonuna doğru başlamak üzere Tiflis-Samsun arası haftada 2 uçuş planlıyoruz” dedi.

Sağlık turizm köprüsünü kurmak, direkt uçuşların programını yapmak amacıyla Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ev sahipliğinde Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi’nde bir toplantı düzenlendi.

“Tiflis-Samsun arası haftada 2 uçuş planlıyoruz"

Toplantıda konuşan DEİK Gürcistan Konsey Başkanı Osman Çalışkan, “Biliyorsunuz Gürcistan bizim kardeş ülkemiz. Kafkasya’ya açılan bir kapı. Bizim için önemli bir bölge. Sağlık turizmi açısından Samsun’un 3 segmenti kaldırabilecek bir şehir olarak düşündük. O yüzden şu an buradayım. Samsun’daki hastane çoğunluğu, doktor kalitesi fazla olduğu için ve Tiflis-Samsun uçuş seferi ile alakalı bir program yaptım. Şu anda Eylül ayının sonuna doğru başlamak üzere Tiflis-Samsun arası haftada 2 uçuş planlıyoruz. Her hastanede garanti koltuk vermek şartıyla hastaneye göre 5-7 koltuk arasında uçuş planlıyoruz. Aslında burada sadece sağlık turizmi yok. Bunların yanında kültür turizmi de vardır. Gelen kişi sadece muayene olmayacak. Bunun yanında konaklaması, gıda ihtiyacı, gezmesi hepsi içerisinde olacak. İlk uçuşu Fransız ve İtalyan marka olan 70 kişilik bir uçakla eğer Samsun Havalimanı charter işlemlerine izin verirse toplam gidiş geliş maliyeti kişi başı 225 dolardır. Bu aslında fazla bir rakam değildir. Ben Gürcistan DİEK Konsey Başkanı olarak uçuş konusunda tüm bilgileri vererek herkesin destek vermesini dilerim” ifadelerini kullandı.

"Samsun Türkiye’de 7. sırada"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Bilgin ise “Bizim şu anda Samsun’da faaliyet gösteren 5 tane turizm acente şirketimiz var. Samsun ilimizde 8 tane özel hastane, 4 kamu hastanesi ve 1 de üniversite hastanesi olmak üzere toplam 24 tane sağlık tesisinde sağlık turizmi yetki belgesi vardır. Samsun olarak 2022 yılı itibarıyla 30 bin civarında sağlık turisti hastalarına baktık. Türkiye’de il bazında 7. sırada yer alıyoruz. Bunların içerisinde Irak vatandaşları 1. sırada yer alırken, 2. sırada da 4 bin 500, 5 bin civarında Gürcistan vatandaşına baktık. Hastalardan 350-400’ü kamu hastanelerinde bakılırken, 4 bin civarında da özel hastanelerde muayene işlemi gerçekleşmiştir. Sağlık turizminde ulaşım çok önemlidir. Eğer bu ulaşım sağlanabilirse Türkiye Cumhuriyeti açısından çok kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Toplantıya Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi ve hastane yöneticileri katıldı.