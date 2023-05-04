Günümüz iklim şartlarında yaşanan su krizi sebebiyle ’Su Şehri’ Bursa’nın doğal kaynak suları bakımından en zengin bölgesi olan dağ bölgesinde bir farkındalığa daha adım atıldı.

Orhaneli’nin tarımsal üretimin en çok gerçekleştiği mahallelerinden biri olan Göynükbelen Mahallesi sakinleri, Orhaneli Belediyesi ve BUSKİ destekleriyle bölgede örnek bir projeye imza atıldı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine mahalledeki yağmur ve atık suları yapılan su kanalları ve altyapı ile Göynükbelen Göleti’nde toplanıyor. Bu proje sayesinde sağlanacak tasarruf ile bölgede 12 ay boyunca su sorunu yaşanmaması planlanıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Bizlerde ilçemizdeki su kaynaklarını destekleyerek gelecek nesiller için nitelikli doğal kaynaklar bırakmaya çalışıyoruz. Göynükbelen Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu proje bizim için çok önemli. Yağmur ve atık sularını oluşturduğumuz kanallar sayesinde gölet üzerinde toplayıp suyun doğru şekilde yönetilmesini hedefliyoruz. Projemiz ile hem doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlayacak hem su tasarrufu adına farkındalık oluşturacağız. Bizler yerel yönetimler olarak bu farkındalığı sağlama noktasında vatandaşlarımıza öncü olmalıyız. Bugün yaklaşık bin metrelik bir kanal hattı oluşturarak bölgedeki çiftçimizin özellikle yaz aylarının sonuna doğru yaşadığı su sorununa çözüm üretmiş oluyoruz” dedi.

Bu proje sayesinde uzun dönem su ihtiyacını karşılamayı garantileyen Göynükbelen Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Ali Aykurt’a ve teknik ekibe bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Göynükbelen Sulama Kooperatif Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Büktel ise, “Geçtiğimiz ekim ve hasat döneminde çok zor zamanlar geçirdik. Göletimizde su seviyesi sıfıra düşmüştü. Bizler yaptığımız tarım ile ev ekonomilerimizi geçindiriyoruz bu yüzden bu proje bizim için çok kıymetli bizlerden desteğini esirgemeyen Ali Aykurt başkanıma şahsım ve köyüm adına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.