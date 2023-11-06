ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, son zamanlarda aile kavramının önemini kaybetmeye başladığını bu durumun gençler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını söyledi.

Yüreğir İlçe Müftüsü Dr. Süleyman Şahin, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ı ziyaret ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

ASKON Başkanı Recep Çalışkan, ziyarette gençliğin önemine vurgu yaparak, gençlerin cami ve cemaati sevmesi gerektiğini ifade etti. Çalışkan, ayrıca ahlaklı, imanlı, vatanını ve milletini seven bir neslin, şuurlu imamların rehberliğinde yetişebileceğini belirterek, “Son zamanlarda aile kavramı önemini kaybetmeye başladı. Bu durum gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor” dedi.

Yüreğir İlçe Müftüsü Dr. Süleyman Şahin ise ziyaretin sonunda ev sahibi Recep Çalışkan’a teşekkürlerini ileterek, "Bu vatan hepimizin, bu camiler hepimizin, bu gençler bizim ve her birimiz birer din görevliliğinin yanında birer din gönüllüsüyüz" dedi.