Sinop’ta biriktirdiği parasıyla açtığı yufkacı işletmesini devlet desteği alarak büyüten Türkan Özcan, hem kendini hem de işletmesini geliştirerek ev kadınlarına iş imkânı sağlıyor. Özcan, kadınlara becerileri üzerine çalışmaları ve girişimci olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Sinop’ta biriktirdiği parasıyla açtığı yufkacı işletmesini devlet desteği alarak büyüten Türkan Özcan, hem kendini hem de işletmesini geliştirerek ev kadınlarına iş imkânı sağlıyor. Özcan, kadınlara becerileri üzerine çalışmaları ve girişimci olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Sinop’ta yaşayan 48 yaşındaki Türkan Özcan, ailesine katkı için evlere temizliğe giderken biriktirdiği 10 bin TL ile açtığı işletmesini, devletin kadın girişimcilere sağladığı hibe ile geliştirdi. 2017 yılında aldığı devlet desteğiyle hayatında büyük bir değişim yaşayan Özcan, çocukluğunda annesinden öğrendiği hamur işi becerisini ticarete döktü. Hırsı ve yeteneği sayesinde kısa sürede işletmesini büyüten Özcan, 4 kadına daha istihdam olanağı sağlıyor.

İşletmesini açtığı ilk yıllarda tek başına çalıştığını kaydeden Türkan Özcan, “Uzun zaman yalnız yürüttüm bu işi. Biraz büyüdükten sonra eleman aldım yanıma, şu anda 4 kadınla birlikte çalışıyorum. Annemden öğrendiğim bu meslek vardı benim, bunu değerlendirmem gerekiyordu. Anneme sordum, ‘kızım sen yaparsın, benden öğrendiklerini yaparsan başarılı olursun’ dedi bana. Babam değirmenciydi, annem hamurcuydu ben de hamurcu oldum” diye konuştu.

“Eşlerine muhtaç olmasınlar”

Kadınlara çalışmaları ve girişimci olmaları tavsiyesinde bulunan Özcan, “Boş durmasınlar, evde oturan bayanlara çok kızıyorum. Çalışsınlar, ne iş olursa yapsınlar bir şeye yeteneği becerisi vardır, bu becerisini kullansınlar bir şekilde. Çalışsınlar erkeğe, eşlerine muhtaç olmasınlar” dedi.

Hamur işleri içerisinde yöresel mantı, nokul, ıslamalık hamur gibi ürünler yaptıklarını söyleyen Özcan, şehir dışındaki Sinoplulara ve bu ürünlerin lezzetini bilenlere gönderdiklerini söyledi. Başarısıyla birçok kurumdan ’kadın girişimci’ ödülü kazanan Özcan, ayrıca devletten daha çok destek almak ve işletmesini büyüterek daha fazla kadına iş olanağı sağlamak istediğini belirtti.

İşletmede 3 yıldır çalışan 51 yaşındaki Saadet Yılmaz, “Ondan memnunuz, teşekkür ederiz bizlere böyle iş olanağı sağladığı için. Evde boş durmamalıyız, bütün bayanlar çalışmalı. Sigortan ödeniyor, maaş alıyorsunuz. Bizim evde yaptığımız yöresel ürünlerimiz zaten, burada onları yapıyoruz ve gelir sağlıyoruz” dedi.

37 yaşındaki Fikriye Kara ise “Temizlikten kazandığı parasıyla böyle bir işletme kurdu ve geliştirdi çok güzel bir başarı. Aslında herkes yapabilmeli, ama onun için de cesaret gerekli o da Türkan ablada var” ifadelerini kullandı.