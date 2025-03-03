Son yıllarda iş hayatında büyük değişimler yaşanıyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, yapay zeka ve dijitalleşmenin iş dünyasını dönüştürmesi, çalışanların beklentilerini de değiştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Çalışanların yüzde 79’u aldıkları zam oranından memnun olmadığını ifade etti ve yüzde 63’ü de asgari ücrete ikinci zam gelmese dahi iş yerlerindenara zam talep edeceklerini belirtti. Öte yandan, işverenlerin yüzde 56’sı, asgari ücrete ek zam gelmemesi halinde de çalışanlarına ara zam yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen istihdam platformlarından Eleman.net, 2025 yılında yapılan zam oranlarına dair çalışanlar ve işverenlerin görüşlerini anket çalışmasıyla ortaya koydu. Anketin “Asgari ücret zammı sonrası maaşınızda ne oranda artış oldu?” sorusu karşısında, çalışanların yüzde 23'ü maaşlarının yüzde 10’dan az arttığını söylerken, yüzde 19’u yüzde 10 ila 20 arasında bir artış yaşadığını belirtti. En büyük grup olan yüzde 24’lük kesim ise maaşlarının yüzde 20 ila 30 arasında yükseldiğini ifade etti. Yüzde 30 ila 40 aralığında maaş artışı alanların oranı yüzde 23 olurken, yüzde 40 ila 50 artış görenler yüzde 8’de kaldı. Yüzde 50’den fazla zam alan çalışanların oranı ise yalnızca yüzde 4 oldu.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA FAZLA ZAM ALDI

Anket kapsamında alınan zam oranlarının cinsiyetlere göre farklılık gösterdiği de görüldü. Kadın katılımcıların yüzde 28’i, erkek katılımcıların ise yüzde 20’si yüzde 10’dan az zam aldığını belirtti. Yüzde 40 ile yüzde 50 arası zam alımında ise kadınların oranı yüzde 5, erkeklerin oranı yüzde 9 oldu. Aynı zamanda, yüzde 50’den fazla zam alanların oranı da kadınlarda yüzde 2, erkeklerde yüzde 5 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ZAM ORANI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Düzenlenen ankete göre yüzde 50’den fazla zam alanlar, elektrik ve elektronik, iş güvenliği, dağıtım, lojistik, üretim sektörleri çalışanlarından oluştu. Yüzde 40-50 arasında zam ise otomotiv, gıda, güvenlik, inşaat, demir – çelik sektörlerindeki çalışanlara yapıldı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 63’Ü ARA ZAM İSTEYECEK

Ankette yer alan“Sizce yıl ortasında asgari ücrete ikinci bir zam olur mu?” sorusuna ise, çalışanların yüzde 33'ü “Evet, zam yapılır”, yüzde 24'ü “Hayır, zam yapılmaz”, yüzde 43'ü ise “Yapılması gerekli ama zam yapılmaz” şeklinde yanıt verdi.“Asgari ücrete ikinci zam gelmese dahi işvereninizden ara zam talep edecek misiniz?” sorusuna ise çalışanların yüzde 63’ü “Evet” cevabını verdi.

YÜZDE 79 ALDIĞI ZAMDAN MEMNUN DEĞİL

Anketin diğer kısımlarında ise çalışanların yüzde 79’u aldıkları zam oranının ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 66’sı da aldıkları zam oranından sonra iş değiştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 9’U YÜZDE 50’DEN FAZLA YAPTI

Anket çalışmasının işverenlere yönelik bölümünde ise “Asgari ücret zammı sonrası, asgari ücretten fazla maaş alan çalışanlarınıza ne oranda zam yaptınız?” sorusu yöneltildi. İşverenlerin yüzde 37'si asgari ücretten fazla,çalışanlarına yüzde 10 ila 30 arasında zam yaptığını belirtirken, yüzde 42'si yüzde 30 ila 40 arasında artış yaptığını ifade etti. Öte yandan, yüzde 12’si maaşları yüzde 40 ila 50 arasında artırırken, yüzde 9’u ise yüzde 50’den fazla zam yaptığını belirtti.

YÜZDE 36 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAZ DİYOR

Anketin devamında asgari ücrete dair ara zam sorusu da yöneltildi. Buna göre, işverenlerin yüzde 31’i yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı olacağını düşünürken, yüzde 33’ü bunun duruma bağlı olarak değerlendirileceğini belirtti. Yüzde 36’lık kesim ise ikinci bir zam beklemediğini ifade etti. Öte yandan, işverenlerin yüzde 56’sı asgari ücrete ikinci zam gelmese dahi çalışanlarına ara zam yapacaklarını belirtti.

İŞVERENLERİN YÜZDE 74’Ü YETERLİ ORANDA ZAM YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Anketin bir diğer “Yaptığınız ücret zammının çalışanlarınızın beklentilerini karşıladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna, işverenlerin yüzde 74'ü ”Evet”, kalanı ise “Hayır” yanıtını verdi. Son olarak ise işverenlere “Önümüzdeki bayramlarda çalışanlarınıza ikramiye verecek misiniz?” sorusu soruldu. Bu soruya da yüzde 53 oranında “Evet”, yüzde 43 oranında ise “Hayır” cevabı verildi.