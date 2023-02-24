DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı birimleri tarafından sanayi kuruluşlarındaki çalışanlara kanserden korunma yolları ve sağlıklı beslenmeyle ilgili eğitim verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı birimleri tarafından sanayi kuruluşlarındaki çalışanlara kanserden korunma yolları ve sağlıklı beslenmeyle ilgili eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı kanser hastalığı konusunda toplum duyarlılığının ve bilincinin arttırılması amacıyla, Çilimli OSB’de faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçilere yönelik kanserden korunma yolları, erkek teşhisin önemi ve sağlıklı beslenmeyle ilgili olarak eğitici bilgiler verildi.