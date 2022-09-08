DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri Düzce’de fabrikalarda da verilmeye başlandı.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri Düzce’de fabrikalarda da verilmeye başlandı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde eğitimlerini hızlandırdı. Her gün düzenli olarak farklı lokasyonlarda eğitimler veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sosyal çalışmacıları bu sefer fabrikalarda eğitim verdi. Gümüşova’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda eğitim gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele de farkındalık eğitimini ise merkez sosyal çalışmacısı Özge Kabalar tarafından personele tek tek anlatıldı.