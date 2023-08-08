DÜZCE (İHA) – Düzce’nin köklü firmalarından birisi olan Delta Alfa Çorap Fabrikası, 13. Yaz şölenini gerçekleştirdi. Şölende çeşitli aktivitelerin yanı sıra barbekü partisi de düzenlendi.

Düzce’de istihdama en fazla katkı sağlayan firmalar arasında yer alan Delta Alfa Çorap Fabrikası, işçilerinin birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacı ile yaz şenliği düzenlendi. 13. kez düzenlenen şenlikte işçiler birbirleri ile vakit geçirdi. Ailelerin de katıldığı etkinliklerde çocuklar için oyun alanları oluşturulurken, barbekü partisi de düzenlendi.

Delta Alfa Çorap ve Tekstil Fabrikası İnsan Kaynakları Uzmanı Merve Aktaş, “Delta Alfa olarak biz çalışan motivasyonuna çok fazla önem veriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu yılda 13. yaz şölenimizi gerçekleştirdik. Çalışanlarımız ve birinci derecede ailelerinin katılımı ile çeşitli aktiviteler ve barbekü partisi gerçekleştirdik. İlgi çok yoğun. İşçilerimiz her zaman bizim yanımızda olup destek veriyorlar. Hem aileleri ile hem kendileri tüm etkinliklerimize büyük ilgi gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.