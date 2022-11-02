İGA İstanbul Havalimanı’nda yiyecek-içecek hizmeti sunan BTA, başlattığı uygulamayla çalışanlarına yöneticilerini seçme hakkı tanıdı. Bu çerçevede sandık başına giden çalışanlar, şeflerini kendi seçti.

İGA İstanbul Havalimanı’nda yiyecek-içecek hizmeti sunan BTA, başlattığı uygulamayla çalışanlarına yöneticilerini seçme hakkı tanıdı. Bu çerçevede sandık başına giden çalışanlar, şeflerini kendi seçti.

Türkiye’de ve dünyadaki 17 havalimanında yiyecek-içecek hizmeti sunan BTA, İGA İstanbul Havalimanı’nda başlattığı uygulamayla çalışanların yöneticilerini seçme imkanı tanıdı. Bu uygulamayla bölüm içindeki şefler aynı bölümde çalışan personellerin oyları ile seçildi. Sandık başına giden çalışanların oylarıyla birinci seçilen Murat Özer, 2009 yılından bu yana birçok yerde çalıştığını ve kendisi için özel bir gün olduğunu belirterek, ’’Yine böyle bir çekilişle oyla, oylamayla, çalışanlar arasında böyle bir seçim oldu çok güzel geçti. Benim adıma da çok güzel geçti, arkadaşlarımın da ustalarımın da, seçmesiyle onur duydum. Mutluyum tabi’’ dedi.

Şirket içindeki personelin tam bir aile gibi olduğunu kaydeden Murat Özer, "Hepsine ayrıyeten çok teşekkür ediyorum veren de oldu vermeyen de ama yani biz burada bir aileyiz. Kazanamayabilirdim de yine devam edecektik çalışmamıza, sistem yine devam edecekti, Hepsine teşekkür ediyorum sağ olsunlar, yüzlerini kara çıkarmayacağız, şirketimizde en iyi şekilde hizmet edeceğiz. İnşallah bir dahaki seçimlerde bekleyen arkadaşlarımız istediklerini alacaklar" ifadelerini kullandı.

BTA İşletme Müdürü Kazım Çil ise, çalışanların fırsat eşitliğine inanmalarından kaynaklı kısım şefliği seçimi yaptıklarını belirterek, "Performans sistemimizle beraber bunların performans sistemleri yapılıyor, performansların da yüzde 50’sine yakını sayısal verilerle ortaya çıkıyor. Diğer yüzde 50’de operasyonel gerekliliklerle beraber var oluyor. Bu arkadaşlar arasında süpervizör, ‘Kısım Şefi ‘ diye adlandırdığımız yani, operasyonun ilk basamak yöneticisi olacak adaylar belirleniyor. Bunlar arasında da çalışanlarımıza bunlar üzerinde oy kullanma hakkı veriliyor” şeklinde konuştu.

111 ustanın oy kullandığı, 3 kıdemli usta diye adlandırdıkları bir seçim sürecine girdiklerini aktaran Çil, "Diğer arkadaşlarımızın da bu hakları baki, bir sonraki seçimde, ihtiyaç olduğu durumda tekrar tüm havalimanlarında yaptığımız gibi İstanbul Havalimanı’nda da bu seçimi yapacağız. Kaybeden arkadaşlar da bir sonraki seçimde, yine performans sistemine dayalı olarak aday olabilecekler’’ diye konuştu.