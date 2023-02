Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir lisede gönüllü olarak çalışan öğretmen ve öğrenciler, salgın hastalıklara karşı deprem bölgelerine gönderilmek üzere hijyen ürünleri üretiyor.

Genç, yaşlı herkesin elini taşın altına koyduğu son günlerde Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler de sürece destek olabilmek için kollarını sıvadı. Gönüllü öğrencilerin özverili çalışmaları neticesinde, salgın hastalıklara karşı deprem bölgeleri için kolonya, dezenfektan, sıvı sabun, deterjan ve çamaşır suyu gibi hijyen ürünleri üretiliyor. Donanımlı cihazlar yardımıyla üretilen ürünler, laboratuvar ortamında bazı testlerden geçiyor. Daha sonra ise ürünler, deprem bölgelerine gönderilmek üzere paketleniyor. Adeta bir fabrika gibi işleyen bu sistemin her aşamasında "Bu duyguyu biz de yaşadık" diyen gönüllüler yer alıyor. Şimdiye kadar ise depremzedeler için yaklaşık 2 ton el dezenfektanı, 2 tona yakın sıvı sabun var, 4 ton yüzey temizleyici ve 4 ton kadar da çamaşır suyu üretimi gerçekleştirildi.

"İnsanların yaralarına küçük de olsa merhem olmak istiyoruz"

Açıklamalarda bulunan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Çelik, "İlk zamanlar buradan öğrencilerimiz vasıtasıyla gıda malzemeleri, farklı malzemeler gönderdik ama daha sonradan belli alanlarda yerleşim alanları oluşmaya başladıktan sonra oradaki insanların salgın hastalıklara karşı da hijyen malzemesi ihtiyacını da hissettik. Okulumuz zaten üretim yapan bir okul, döner sermayesi olan bir okul. Biz kendi bünyemizde sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, el dezenfektanı ve kolonya üretebiliyoruz. Tekrar üretime başlayıp hem elimizde var olan ürünleri deprem bölgesine gönderelim hem de yeniden üretime başlayarak yeni ürettiğimiz malzemeleri deprem bölgesine göndererek oradaki depremzede vatandaşlarımızın küçük de olsa ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz gönüllü olarak çalışıyorlar. Hiç kimse bir kar amacı gütmüyor. Aynı zamanda kendi bünyemizde bir kampanya yaptık. Okul aile birliği bütçesine para topluyoruz. Bu parayla da hammadde alacağız. Bu ham maddeyle de sürekli olarak üretip deprem bölgesine göndermek istiyoruz. Bu şekilde çalışarak oradaki insanların yaralarına küçük de olsa merhem olmak istiyoruz" dedi.

"Her yer bizim toprağımız"

Kocaeli’nin de 1999 yılında büyük bir deprem yaşadığına değinen 16 yaşındaki öğrenci Elif Nur İşgören, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem gerçekleşti. 10 ilimizi etkisi altına aldı. Büyük yıkımlar yaşadık, büyük can kayıplarımız var. Biz de hep beraber burada bir sürece girdik. Gerek hijyen açısından gerek maddi olarak destek vermek istedik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 gündür buradayız. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrenciler hepimiz gönüllü olarak çalışıyoruz. Hakan hocamız bunu bize duyurdu, biz de ’Çorbada tuzumuz olsun’ diye burada bulunuyoruz. Merhamet duygusu bizim gönüllü olmamızı sağladı. Çünkü bu depremi Kocaeli de yaşadı. Çok büyük bir depremdi. Bu yüzden bu duyguyu biz de biliyoruz. O yüzden elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Neticede Türkiye’yiz, vatanımız, milletimiz. Her yer bizim toprağımız. Elimizden geldiğince, her şeyimizle buradayız. Burada bunu yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi de salgın hastalıklar. Geçtiğimiz senelerde korona virüs diye bir salgın hastalık yayıldı. Tüm Türkiye etkilendi" diye konuştu.

"Gönüllü bir şekilde yardımda bulunmaya çalışıyoruz"

17 yaşındaki Esma Nur Çertel ise, "Hakan hocamız, deprem bölgelerine gönderilecek deterjan, dezenfektan, paketleme, üretim, taşıma işlerinde gönüllü olan öğrencileri görevlendirdi. Şu an arkadaşlarımızla beraber etiketleme yapıyoruz, daha sonra dolumu yapıp, taşıyoruz. Gönüllü öğrenciler olarak toplandık. Ne kadar katkımız olabilirse yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla biz de yardımda bulunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.