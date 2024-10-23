DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından tekstil sektöründe çalışan kadınlara yönelik iş yerinde kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı ardından sağlık taraması yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi kadınları bilgilendiriyor. Ekipler; toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak, kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirmek, kanser taraması yapmak amacıyla, Delta Alfa Çorap fabrikasında kadın çalışanlara yönelik eğitimi programı ve sağlık taraması gerçekleştirildi.

Eğitim sonrası gezici kanser tarama aracında, test yaptırmak isteyen kadın çalışanlara sağlık taraması yapıldı. Kanser taramaları Düzce’de ülkemizde olduğu gibi; KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmakta.

Merkezlerde; meme kanseri tarama programında 40-69 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi çekimi, serviks kanseri tarama programında 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir smear ve HPV DNA testi, Kolorektal kanseri tarama programında 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlara 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapılmakta.