Kastamonu’da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde, şehitler ve hayatını kaybeden gazeteciler Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kastamonu’da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde, şehitler ve hayatını kaybeden gazeteciler Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kastamonu Gazeteciler Derneği tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde, Hazreti Pir Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. İmam Hatibi Asım Kısa, müezzin Kemal Çığlıoğlu, İbn-i Neccar Camii İmam Hatibi Nahit Kıldıroğlu, Olukbaşı Camii İmam Hatibi Ali Kurtçu, emekli imam hatip Adem Balcı ve İmam Hatip Mehmet Beşli tarafından okunan Mevlid-i Şerif çerçevesinde vatan savunmasında hayatını feda eden şehitler ve hayatını kaybeden gazeteciler için dua edildi.

Mevlit programına kent protokolü, gazeteciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.