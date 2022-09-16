Şüphelilerden Ö.K. ve M.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince faili meçhul olayları aydınlatması amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde ekipler; Tepebaşı İlçesi’nde çalınan bir aracı parçalanmış halde bulurken olayla ilgili Ö.K., M.Y. ve F.Y. isimli şüphelileri yakaladı.

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