Gaziantep’ten çalınan otomobil Adıyaman’da jandarma tarafından yapılan kontrollerde ele geçirildi.

Adıyaman Malatya Karayolu üzerinde Koçali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve emniyet faaliyeti uygulaması esnasında şüpheli görünen bir otomobil durduruldu.

Yapılan sorgulama ve kontroller sonucunda plaka ile şase numarasının uyuşmadığı, şase numarasından yapılan sorgulamada ise aracın orijinal plakasının farklı olduğu ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde adli işlemler başlatılarak, otomobil E.H.T. isimli gerçek sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.