Osmaniye’de bir hafta önce çalınan otomobil, Adana’da bir portakal bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1’ise yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta merkez Eyüp Sultan Mahallesi’nde gerçekleşen oto hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin Y. S., C. A. ve E. S. olduğunu belirledi. Yapılan baskınlarda Y.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan otomobil ise Adana’da bir portakal bahçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. tutuklandı. Firari olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.